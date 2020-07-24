SON DAKİKA | Gençlerbirliği, Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon sonunda teknik direktör değişikliğine hazırlanıyor. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmayı planlayan başkent ekibi, yeni sezon için Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı.

İsmi bir süredir Mehmet Altıparmak'ın ayrıldığı Hatayspor ile anılan Aybaba, Gençlerbirliği ile yaptığı görüşme sonucunda başkent ekibine prensipte 'evet' dedi. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tecrübeli teknik adam, daha önce 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında göreve gelip 2000-2001 sezonunda da çalıştırdığı Gençlerbirliği'nde ikinci dönemini ise 2008-2009 sezonu ile yaşamıştı.

Gençlerbirliği'nde üçüncü dönemini yaşamaya hazırlanan Aybaba, son olarak bu sezonun başında anlaştığı Kayserispor'dan 17 gün sonra "Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" ifadelerini kullanarak ayrılmıştı.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL



