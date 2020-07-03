SON DAKİKA | Galatasaray'a Marcao müjdesi

Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlığı düzelen Marcao, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Radamel Falcao, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışma yaptı.

03 Temmuz 2020, Cuma 13:19 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Galatasaray'a Marcao müjdesi

Son dakika haberi... Galatasaray'a zorlu Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber Brezilyalı savunmacısı Marcao'dan geldi. 24 yaşındaki oyuncu antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Marcao, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışma yaptı. Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra kampa girecek.


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