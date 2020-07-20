Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında, Medical Park Stadyumu'nda Konyaspor'ı ağırladı. Toplamda 7 golün olduğu maçta Konyaspor, rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında, Medical Park Stadyumu'nda Konyaspor'ı ağırladı. Toplamda 7 golün olduğu maçta Konyaspor, rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, oldukça yaklaştığı şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırmış oldu.

NOVAK'TAN FLAŞ SÖZLER!

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Filip Novak, maç sonunda açıklamalar yaptı. Maçı değerlendiren Novak, "Rakibimiz tebrik etmek istiyorum. Böyle bir takım olarak böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık. Konyaspor'u tebrik ederim" dedi.





'Devam edeceğiz'

Kaybettikleri şampiyonluk konusunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Novak, transfer haberleri gündemde olduğu günlerde Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi. Novak sözlerini şu ifadelerle noktaladı: Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz.

Çekyalı yıldızın bu ifadeleri Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalayacağı şeklinde yorumlandı.



























