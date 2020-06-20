SON DAKİKA! Fenerbahçe'ye Serdar Aziz müjdesi
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz sevinci yaşanıyor. Trabzonspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki stoper, bu akşam yapılan antrenmanda takımla çalıştı.
Süper Lig'in 28. haftasında yarın 18.30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Serdar Aziz müjdesi
Trabzonspor ile oynanan kupa rövanşında sakatlanan Serdar Aziz'in antrenmana çıkması teknik heyetin yüzünü güldürdü. 29 yaşındaki stoperin Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamacağı maç saatinde belli olacak.
Yusuf Dursun