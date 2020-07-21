Mauricio Isla'nın ayrılığı ve geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar'ın Emre Belözoğlu ile yaşadığı gerginlik sonrasında sağ bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül transferine hız verdi.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yönetimle henüz anlaşamadı.





33. haftada Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş'ın ikinci golü Fenerbahçeli eski yıldızlardan gelmişti. Caner Erkin'in asistinde golü ise Gökhan Gönül atmış fakat deneyimli bek gole sevinmemişti. Gökhan'ın bu hareketi sosyal medyada taraftarların da ilgisini çekti.

Transfer konusunda Gökhan ise şu ifadeleri kullanmıştı: Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz.

Gökhan'ın haftaya Süper Lig'in sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi. (Sabah)