Fenerbahçe'de son dakika şoku! Fenerbahçe kulubü, Alman oyuncu Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.





Alman oyuncu geçtiğimiz günlerde apandist ameliyatı olmuştu.















