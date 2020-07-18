Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre 1. Lig ekibi Altay, Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan ve sarı lacivertlilerin resmî olarak görüşmeler yaptığı teknik direktör Yalçın Koşukavak’la yollarını ayırma kararı verdi. İzmir temsilcisi pazartesi günü Koşukavak’la vedalaşacak.

Bursaspor’da sezona başlayan ve sonrasında Şubat ayında Altay ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Yalçın Koşukavak gelecek sezon İzmir ekibinde olmayacak.

48 yaşındaki teknik adam siyah beyazlı takımda görev aldığı 11 maçta; 5 galibiyet, 5 beraberlik ile 1 mağlubiyet aldı. 1. Lig’de 51 puanla 7. sırada yer alan Altay bugün saat 17.30’da deplasmanda Giresunspor’la karşılaşacak.

Fenerbahçe açıklama yapmıştı...

Fenerbahçe sezon içerisinde Yalçın Koşukavak ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve resmi siteden şu açıklama yapılmıştı:

“Altay Kulübü’nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.

Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."



