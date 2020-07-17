Fenerbahçe, geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba gibi bir iddia geldi. Nijeryalı genç yetenekler Peter Olawale ve İbrahim Said'in peşinde olan Sarı-Lacivertliler, iki oyuncunun transferini tamamlayıp Acun Ilıcalı'nın ortakları arasında yer aldığı Fortuna Sittard'a kiralamayı planlıyor.

Fortuna-Online'ın DailySportsNG'ye dayandırdığı habere göre Nijeryalı ikili, Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakınlar. Sonrasında ise bu iki oyuncu, Acun Ilıcalı aracılığı ile kiralık olarak gelişmleri adına Fortuna Sittard'ın yolunu tutacaklar.





İki genç oyuncu da özellikle Nijerya U17 takımında fark yaratmış isimler olarak dikkat çekiyorlar. Özellikle 'Küçük Ronaldo' lakaplı Peter Olawale'nin birçok talibi olduğu aktarılmakta. Sol açık oynayan 17 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile anlaşamadığı fakat Galatasaray ve Sevilla'nın da oyuncuyu istediği belirtiliyor.

Olawale, ülkesinde Triple 44 Academy forması giyerken İbrahim Said ise Dabo Babes Academy'de oynuyor.