SON DAKİKA! Burak Yılmaz - Beşiktaş birlikteliği sona erdi

Burak Yılmaz transferinde son dakika gelişmesi. Fransız ekibi Lille ile anlaşan golcü oyuncu az önce Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Golcü oyuncu sabah saatlerinde geldiği Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik ekip, futbolcu arkadaşları ve tesis çalışanları ile vedalaşarak, eşyalarını topladı. Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmeleri yapacak olan Burak, kısa bir süre içerisinde Fransa'ya uçacak.

Bilindiği üzere Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki geçmişe dönük 1 milyon Euro'luk alacaklarından vazgeçerek, serbest kalma hakkı kazanmıştı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası sürpriz bir çıkış yapmıştı. Burak, 90 dakika bitiminde maçla ilgili değerlendirmelerinin ardından, "Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatıcı konumundayım şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim" diyerek, olası bir ayrılığın ilk mesajını da vermişti.

Orhan Yıldırım

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