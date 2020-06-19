Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Beşiktaş'ta Denizlispor maçının kamp kadrosu da açıklandı. Beşiktaş'ın 27. haftada oynadığı Antalyaspor maçında oyundan çıktıktan sonra formayı yere atarak tepki çeken Kevin Prince Boateng, çarşamba günü yaşadığı sakatlık nedeniyle Denizlispor maçının kadrosunda yer almadı. Yarın deplasmanda rakibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün 16:00'da özel uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek.

İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kamp kadrosu:

Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby

Beşiktaş, Denizlispor ile yarın akşam saat 21.00'de deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Beşiktaş, Denizlispor maçı kadrosunda yer almayan Boateng'in durumuna ilişkin resmi sitesinden bir bilgilendirme geçti. İşte Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı açıklama:

"Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur.

Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng’in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir"