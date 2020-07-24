SON DAKİKA | Atalanta, Kaan Ayhan için devrede

Fortuna Düsseldorf formasıyla oldukça iyi performans sergileyen ve Milli Takımımızın da önemli isimlerinden biri haline gelen Kaan Ayhan için Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor devredeyken Süper Lig ekiplerinin işini zorlaştıracak bir iddia gündeme geldi. İtalya'da rüya gibi bir sezon geçiren Atalanta, daha önce de istediği Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi.

TUTTOmercatoWEB'in haberine göre Atalanta, yeni sezonda da görüntüsünü korumak adına savunma hattını güçlendirmek istiyor ve bu doğrultuda İtalyan ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncumuz Kaan Ayhan'a yönelmiş durumda. Atalanta'nın daha önce de başarılı oyuncu ile ilgilendiği gündeme gelmişti.





Haberde takımı ikinci lige düşmüş olsa da 10 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu aktarılmakta. Daha önce ise Atalanta'nın 8 milyon Euro önerdiği Kaan Ayhan'ı bu kez kadrosuna katmak için girişimlere yeniden başlayacağı belirtiliyor.

İtalya Serie A'de bitime 3 hafta kala lider Juventus'un 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Atalanta, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde de PSG ile karşılaşmaya hazırlanıyor.



