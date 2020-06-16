Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'yı ameliyat edildikten sonra hastanede ziyaret etti. Albayrak, ziyaret sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.





İşte sarı kırmızılı takımın yöneticisinin açıklamaları:

* Galatasaray bu ligin en güçlü şampiyonluk adaylarından biridir.

* Ali Koç, Muslera'yı burada ziyaret etmiş ona çok teşekkür ederim. Ben de Max Kruse için gittim ama taburcu olmuş. Birazdan Ali Koç'u arayacağım. Ona çok teşekkür edeceğim

* Mustafa Cengiz Başkanım bu hastalığı sonrasında, sakatlıklar stoperlerden yoksun sahaya çıktık. Üzerimizden bir şanssızlık var. İnşallah Allah’ın izniyle sahamızda oynayacağız Gaziantep maçında iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum.

* Türkiye’de ve dünyadaki tüm sporcuları Allah kazadan beladan korusun. Tribünde otururken, Muslera ve Andone’yi gören bir yönetici olarak, ne kadar üzgün olduğumu, ne acılar çektiğimi bir yüce Allah bilir, kimseye Allah yaşatmasın.

* Biz hedefimizden sapmadık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz en büyük şampiyonluk adaylarından biriyiz. 7 maçı da kazanmak istiyoruz.