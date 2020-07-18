Sevilla, Okay Yokuşlu transferinde sona geldi!

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun adı bir süredir Sevilla ile anılıyordu. Futbolistos'un haberine göre iki takım arasındaki görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

Menajer Alessandro Lucci'nin ilk olarak Okay'ı Sevilla'ya önerdiği ve Monchi'nin de Banega'nın ayrılması beklenen orta sahaya Okay'ı eklemek istediği belirtilmekte.





2018'in yaz aylarında Trabzonspor 'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu'nun Sevilla'ya transferinin kısa süre içerisinde netleşeceği aktarıldı.