Süper Lig'de 40. hafta dev bir maça sahne oldu. Lider Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Oyun istediğimiz gibi olmadı. Savunmada yaptığımız hatalar ve pas hataları vardı. İyi bir gece olmadı bizim için. Her maç kazanacağız diye bir kural yok. Kısa bir zaman kaldı sezonun bitmesine. Bu maçla fazla kafamızı kurcalayamayız. Hemen salı ve hafta sonu oynanacak maçlara bakacağız. Şapkamızı önümüze koyup, hatalarımıza bakacağız.





Bu bir komedi. Kenardaki hakemin oradaki topun çıkıp, çıkmadığının görme ihtimali yok. Biz diyoruz ki senin görme ihtimalin yok. Ben öyle gördüm diyor. Süperman herhalde oradan gördüğüne göre. Cüneyt Çakır'ın yan hakemini tebrik ediyorum. Cüneyt Çakır'ı da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum Avrupa Şampiyonası'nda... Konuşulacak çok şey var ama sezonun bitmesini bekliyorum.

Sakatlardan sadece NKoudou dönebilir. Diğerlerinin döneceğini zannetmiyorum.