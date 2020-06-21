Çifte şampiyonluk için kenetlenen Trabzonspor, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesirsporlu Anıl Başaran ve Malle’yi bitiren Bordo-Mavililer, yabancı sayısının düşmesi planlandığı için yerli isimlere ağırlık verdi. Fırtına’nın hedefindeki oyunculardan biri de Serdar Dursun. Sörloth ve Ekuban’ın arkasına yerli forvet olarak düşünülen Serdar, Almanya’da çok iyi bir sezon geçiriyor. Toplamda çıktığı 34 maçta 17 gol, 6 asistlik performans gösteren Darmstadt’ın yıldızı, FANATİK’e açıklamalarda bulundu.





‘Bundesliga’dan ilgi var’

Serdar, “Türkiye’de oynadığım dönemde istediğim şansı bulamamıştım. Kendimi ispatlamak için Almanya’ya gittim. Çok çalıştım ve Bundesliga 2’de aradığım istikrarı yakaladım. Fiziksel ve taktiksel anlamda burada çok önemli tecrübeler kazandım. Bu sezon da açıkçası benim için çok iyi geçiyor. Şu anda Bundesliga’dan benimle ilgilenen takımlar var. Menacerim görüşmeleri yürütüyor. Türkiye’den de adımın anıldığı kulüpler var. Darmstadt’a resmi teklif var mı bilmiyorum. Ancak çalışmalarımın karşılığı olarak bu ilgi, benim doğru yolda olduğumu gösteriyor” dedi.

‘Keyif alıyorsunuz’

1.90 boyundaki ve 28 yaşındaki santrfor, “Trabzonspor’u takip ediyorum. Çok etkili oynuyorlar. İzlerken keyif alıyorsunuz. Böyle bir takımda her oyuncu oynamak ister elbette. Şu an tamamen kalan maçlara odaklandım. Bir yıl daha sözleşmem var. Gelecekte ne olacağını merak ediyorum. Ancak Türkiye’de başarılı olabileceğime ve iyi işler yapacağıma inanıyorum. Neler olacağını hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ömer Necati Albayrak