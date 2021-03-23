Şenol Güneş: Hollanda ve Norveç maçları çok önemli

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle gruptaki iddiaları nedeniyle ilk iki maçın önemine dikkat çeken Şenol Güneş, ilk maçımızı son maç gibi bir bakış açısıyla oynamamız gerektiğini dile getirdi.

İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Futbolda en üst organizasyon olan Dünya Kupası Elemeleri için bir yola çıkacağız. İlk müsabakalarımızı Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı, son maçımız gibi oynayacağız. Çünkü ilk iki maçtaki rakiplerimiz, gruptaki en güçlü rakiplerimiz"





"Dünya Kupası'na katılmanın yolu, daha önce yaptığımız gibi aynı duyguyu, düşünceyi paylaşan bir millet ve futbolseverler olarak o futbolseverlerin beklentisine cevap veren bir grup halinde olabileceğini düşünüyorum. Bu zorlu bir yol olacaktır. O yoldaki engelleri aşabilecek gücümüz var"

"Koşulların en zor döneminde başlıyoruz. Bu tür mazeretleri söylemenin uygun olmayacağını düşünüyorum. Hayallerimizdeki hedeflere ulaşabilmek için bugünleri iyi geçirmek istiyoruz. Geçmişten tecrübelerimiz var. Geleceğe yönelik hayallerimiz var. Ortak hayali, ortak çalışma ve akılla başaracağımızı düşünüyorum"





"Güçlü bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. Bu yolda sportif başarıyı elde etmek için Fair-Play duygusunu kaybetmeden iyi futbol oynamak istiyoruz"

'Kalede kimin oynayacağına yarın karar vereceğiz'

"Bu zamana kadar oynadığı oyun itibariyle Mert kalecimiz. Uğurcan ve Altay yetenekleri ile öne çıkan kaleciler. Kalecilerimizden memnunuz. Önemli olan müsabakada görev alan arkadaşımızın en iyi performansı ortaya koymasıdır. Ona da yarın karar vereceğiz"

"Biz bu halimizle hâlâ Avrupa Şampiyonası'na katılmışsak kulüpler bazında da zaman zaman başarılı sonuçlar almışsak bunu sürekli hale getirmek adına daha fazla yetenekli oyuncular üretmek durumundayız. Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Şu anda sportif başarıya ihtiyaç var ve bu andan itibaren sadece Hollanda maçını yaşamak istiyoruz. Ufak tefek sorunlar, dikkat dağınıklıkları var. Onları çözmek zorundayız"

"Burak, sağlık olarak daha iyi durumda. Cenk, yaklaşık bir haftadır idmana çıkıyor ama maç oynamadı. Kenan var o mevkide oyuncularımızdan. Enes de son müsabakada gol atarak geldi. Bunlar içerisinden en iyisini kullanacağız. Cenk, sakatlıktan çıktı bu anlamında risk olur mu diye bakacağımız bir oyuncu"





'Dünya Kupası'na katılmak çok önemli'

"Öncelikle katılmak çok önemli. Buna giderken sportif başarıyı Fair-Play içerisinde kullanmak... Savaşan, vazgeçmeyen ama oyun güzelliğini keyifle ortaya koyan bir takım olmak istiyoruz. Bu güzel duygularla sahaya çıkıp en iyisini yapacağız. Bunları yaptığımızda zaten 2022 yolunun açılacağını düşünüyorum. Dünya çapında bir takım olmak, dünya çapında oyuncular ortaya sunmak, Türk Milli Takımı'nı dünyaya göstermek yarışmalarda oluyor. Futbolun bir yatırım aracı olduğunu tekrar söylüyorum. Birbirimizle güvenle sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirdiğimizde uluslar arası bir döneme geçebileceğimizi düşünüyorum. Onun için Dünya Kupası'na katılmanın neler getireceğini oraya gittiğimiz zaman göreceğiz"

"Mazeretleri de kabul edeceğiz. Çözüm odaklı iş yapacağız. Katıldık, eğlendik, bitti değil. Bunun ekonomik, sosyal, idari, kültür boyutu ile her anlamda çok büyük katkı yapacağını düşünüyoruz. Sonuçlar her zaman önemli. İnşallah yarın müsabaka iyi geçer"

"Rakibimiz oyuncu üretimini yapan ve bununla örnek olan bir ülke. Böyle bir ülke ile oynuyoruz. O yüzden de ülkenin toprak büyüklüğüne veya sonuçlara değil neyi doğru yaptığına bakarak çok şey yapabiliriz"

"Kitabını da okudum ve Cruyff ile ilgili her zaman söylüyorum. Benzer hadiseler, olumlu olumsuz koşullar, zorluklar, yönetici-oyuncu ilişkileri, başarının getirdiği doğrular ve hataları gösteren çok olgular var. Yaratıcı oyuncuları çok beğenirim. Takım oyuncusu olan yaratıcı bir oyuncuydu. Aynı zamanda karakteri ve genel kültürü de futbola yansıtan birisiydi. Barcelona'ya gittiği zaman da yeni oyuncuların, yeni trendlerin ortaya çıkmasına da yardımcı oldu"

"Hollanda küçük bir ülke. Arazi çok küçük. Bunun çok iyi kullanması gerekir. Mimariyi bu yönde iyi yaptığını görüyorum. Futbolda da dar alanda iyi oyuncular yetiştirmesini buna bağlıyorum. Ben Trabzon'da da söyledim ki doğa şartları, şehrin yapıları çıkan oyunculara çok güzel etki yapabiliyor. Biz de bundan alıntı yapabiliriz"

"Futbol sanıldığı kadar basit değil. Basiti yapmak basit düşünce gerektiriyor. Biz karmaşa içinde boğulup gidiyoruz"