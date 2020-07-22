Ryan Donk ofsayta düştü

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Donk, önceki gece Kuruçeşme’den denize açılıp Boğaz turuna çıkan bir teknede düzenlenen partiye katıldı. Donk, gece yarısı Arnavutköy iskelesine yanaşan lüks tekneden iki genç kadınla birlikte indi. Evli ve bir çocuk babası olan futbolcu, kadınlardan biriye el eleydi.





İzini kaybettirdi

Karşısında bir anda objektifleri bulunca panikleyen Ryan Donk, kadınları orada bırakıp ara sokaklara doğru koşmaya başladı. Muhabirleri peşinden koşturan Donk, izini kaybettirmeyi başardı. Teknede birlikte eğlendiği iki kadın ise futbolcunun cipine binerek uzaklaştı. (Posta)