Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-1 galip ayrıldı ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş için çok önemli olduğunu vurgulayan Dilmen, ''Beşiktaş'ın şöyle bir artısı var. Oynamak istiyorlar. Her an her dakika gol yiyecek gibi oynuyorlar. Bazen bazı oyuncular senin sezonu götürür. Mesela Burak Yılmaz. Dikkat edin maçta en çok top kaybı yapan Burak'tır. Ancak Beşiktaş'ın topla oynadığı süreçte en çok topla oynayan ve en etkili oynayan Burak Yılmaz.'' dedi.





'Mete Kalkavan daldı!'

Rıdvan Yılmaz'ın Ersin'e yolladığı ve genç kalecinin topu eline aldığı pozisyon hakkında da konuşan ünlü yorumcu, "Hakemin ciddi bir hatası var, bence daldı. Siyah-beyaz gibi bir karar değil. Rıdvan'ın geri pası var. Rıdvan'ın yaptığında hata yok, geri pas yapabilirdi, kaleci ayağını kullanmalıydı. Mete hocanın bariz hatası var. Mete Kalkavan'ın hem iyi insan, hem de düzgün bir hakem olduğunu düşünüyorum ama Denizlispor'un beklediği geri pasta bence hakem hatası değil, insan hatası oldu. Daldı Mete hoca." diye konuştu.

'Atlet bulması lazım Sergen hocanın'

Beşiktaş'ın atlet bir stoper bulması gerektiğini belirten Dilmen, "Roco'nun Beşiktaş'ta işi zor. Ruiz de ağır ama akıllı bir stoper. Vida'nın ayağı kötü değil, havası da fena değil ama ne yapıp edip bir atlet bulması lazım Sergen hocanın." diye konuştu.

'Sergen hocanın kafasında Caner yok'

Sergen Yalçın'ın Caner Erkin'i sildiğini düşündüğünün altını çizen ünlü yorumcu, "Sergen hocanın kafasında anladığım kadarıyla Caner yok. Rebocho da gitti, Rıdvan üzerinden devam edilecek. Rıdvan'ı beğendim, adını da beğendim kendini de ama orada yalnız bırakmazlar. Bırakmamaları da lazım. Doğru şekilde fırsat buluyor." ifadelerini kullandı.