(ÖZET) Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 71-76

Turkish Airlines Euroleague'de 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi son dakikalarda riske atsa da 76-71 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 19. kez kazanırken, Olympiacos 17. kez mağlup oldu. Kanarya'da Jan Vesely 18 sayıyla en fazla sayı atan isim olurken Dyshawn Pierre de 15 sayıyla oynadı. Takımda çift hanelere ulaşan başka oyuncu ise olmadı.

Temsilcimizin baştan sona önde götürdüğü mücadelenin son çeyreğinde ise Olympiakos büyük çaba sarf etti ve farkı kapadı. Rakibin kolay sayı bulmasına imkan verdiğimiz son bölümü ise De Colo ve Pierre’le geçen Fenerbahçe Beko parkeden 76-71 galip ayrıldı.





Fenerbahçe Beko'da skor dağılımı şu şekilde oluştu: Vesely 18, Pierre 15, O’Quinn 9, Brown 8, De Colo 7, Ahmet 6, Barthel 6, Kenan 5, Guduric 2.

İLK ÇEYREK SONUCU

Olympiakos 11-20 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU

Olympiakos 27-43 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK SONUCU:

Olympiakos 49-58 Fenerbahçe Beko







