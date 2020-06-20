(ÖZET) Denizlispor - Beşiktaş maç sonucu: 1-5

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Pandemi sonrası aradan Antalyaspor mağlubiyetiyle dönen Sergen Yalçın'ın öğrencileri deplasmanda adeta şov yaptı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Kara Kartal, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller; 10. dakikada Burak Yılmaz, 61. dakikada Gökhan Gönül, 67. dakikada N'Koudou, 75. dakikada Adem Ljajic ve 78. dakikada Abdoulay Diaby'den geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 53. dakikada Oscar Estupinan kaydetti.

Bu sonucun ardından 47 puana yükselen Beşiktaş, Avrupa iddiasını sürdürdü. 31 puanda kalan Denizlispor ise 12. sırada yer aldı.













MAÇTAN DAKİKALAR:

Denizli'de yaklaşık 8 dakika boyunca atılan havai fişeklerin yarattığı gürültü nedeniyle oyun kısa süre durdu. Sergen Yalçın ve Bülent Uygun, oyunculara seslerini ulaştıramadıkları için 'Durdurun havai fişekleri' şeklinde tepki gösterdi.

Havai fişekler durunca maç yeniden başladı.

Burak Yılmaz golle döndü

10. dakikada Beşiktaş, öne geçti. Adem Ljajic'in ortasında ceza sahasına iyi yükselen Victor Ruiz kafayı vurdu. Kaleci Tolgahan'dan seken topu iyi takip eden Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Burak, Denizli'de formasına kavuştu, bu sezonki 12. golünü kaydetti.

Kral, aynı zamanda takımının deplasmanda attığı son 6 golün 5'ine imza attı.

15. dakikada Denizlispor'da Murawski'nin ara pasına hareketlenen Bergdich topa yetişemeyince kaleci Ersin'de kaldı.

19. dakikada Denizlispor, Olcay Şahan'la gole çok yaklaştı. Beşiktaş ceza sahası içerisinde topla buluşan tecrübeli futbolcu, şut çekmekte ağır kalınca araya Siyah Beyazlı ekip savunma oyuncuları girdi ve tehlike önlendi.

22. dakikada Beşiktaş Nkoudou ile kaleyi yokladı. Sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşu savunmadaki Mustafa Yumlu'dan geri döndü.

Denizlisporlu futbolculardan geri pas itirazı

Dakikalar 25'i gösterirken Denizlisporlu futbolcular maçın hakemi Mete Kalkavan'a uzun süren itirazlarda bulundu. Rıdvan Yılmaz'dan gelen topu kaleci Ersin eliyle tuttu. Denizlisporlular kaleciye geri pas verildiği yönünde itiraz etseler de maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

32. dakikada Denizlispor penaltı bekledi. Kısa paslarla Beşiktaş ceza sahasına giren Denizlispor'da Aissati, şutunu gönderdi. Roco'dan dönen top sonrası Yeşil Siyazlı ekip oyuncuları penaltı itirazında bulundu. Mete Kalkavan, devam dedi.

Ersin Destanoğlu, harika kurtardı

38'de Ersin Destanoğlu, harika kurtardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Murawski'nin köşeye giden vuruşunu kaleci Ersin çıkarmayı başardı ve kalesini gole kapattı.

Horozlar, yüklenmeye başladı. Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında bomboş yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Denizlispor'da Hadi Sacko'nun yerine Oscar Estupinan, Olcay Şahan'ın yerine ise Sedat Şahintürk oyuna dahil oldu.

48'de Denizlispor'da Mustafa Yumlu'nun savunma arkasına doğru gönderdiği uzun top kaleci Ersin'de kaldı.

Estupinan girdiği gibi golü buldu

52'de Denizlispor eşitliği yakaladı. Atiba'nın orta sahada kaptırdığı topun ardından Murawski'nin ara pasına hareketlenen Estupinan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcunun yerden sert şutu Ersin'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu. İkinci yarının başında oyuna giren ve ağları sarsmayı başaran Estupinan, bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Beşiktaş yeniden öne geçti

60'da Beşiktaş yeniden öne geçti. Adem Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe koşusunu yapan Gökhan Gönül, düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve Denizlispor kalecisi Tolgahan'ı avladı.

66. dakikada Denizlispor'da Rodallega'nın savunma arkasına attığı pasa Sedat hareketlendi, ama kaleci Ersin araya girerek topu kontrol etti.

68'de Victor Ruiz'in yerine Erdoğan Kaya oyuna dahil oldu.

N'Koudou'dan harika gol

Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. 67. dakikada Burak Yılmaz ile girdiği verkaçta ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan N'Koudou sol ayağıyla gelişine müthiş vurdu ve ağları havalandırdı. Golün ardından N'Koudou kenara geldi, Tyler Boyd oyuna girdi.

Adem Ljajic'in füzesi ağlarla buluştu

75'de Mustafa Yumlu'nun hatasında topla buluşan Burak Yılmaz, boş durumda olan Adem Ljajic'e topu gönderdi. Sırp yıldızın ceza sahasının önünden attığı harika şuta Tolgahan uzanamadı, Beşiktaş farkı 3'e çıkardı.

Beşiktaş'ın golleri yağmur gibi geliyor. 78. dakikada Elneny'in savunma arkasına gönderdiği topta araya kaçan Diaby, net bir vuruş yaptı ve skoru 4-1'e getirdi.

79'da Denizlispor'da Marc Mbamba'nın yerine Özgür Çek oyuna girdi. 81'de Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir oyuna girdi. 82'de Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Kartal Kayra Yılmaz oyuna girdi.

82. dakikada savunma arkasına sızan Estupinan'ın köşeye giden vuruşunu kaleci Ersin çelmeyi başardı.

89'da Denizlispor'da Mustafa Yumlu'nun yerine Syam Ben Youssef oyuna girdi.

Mete Kalkavan son düdüğü çaldı ve mücadele Beşiktaş'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Denizlispor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Ruiz, Roco, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Nkoudou, Burak Yılmaz

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega



