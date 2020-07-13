Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe, ligde bundan önce oynadığı Gençlerbirliği maçının ilk 11’ine göre sahaya tek değişiklikle çıktı. Sarı-Lacivertliler’de Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de stoperde görevlendirilen Jailson, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yedek kulübesine çekildi. Fenerbahçe teknik heyeti, bu oyuncunun yerine stopere Ozan Tufan’ı çekerken, Ozan Tufan’dan boşalan pozisyonda Ömer Faruk Beyaz’a şans tanıdı.





İlk kez Trabzon’a karşı oynadı

Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de görev aldı. Sarı-Lacivertliler’le profesyonel ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a karşı çıkan Ömer Faruk, ligde ise ilk kez geçen hafta 16 yıl 10 ay ve 8 günlük bir futbolcu olarak Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna girip bu alanda kulüp tarihine geçmişti. Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmaya dün Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11’de çıktı. Genç orta saha oyuncusu, bu kez 16 yıl 10 ay, 13 günle Fenerbahçe’de Süper Lig’de ilk 11’de forma giyen en genç isim oldu.

Şut atamadı ama...

Mücadelede 63 dakika sahada kalan yetenekli futbolcu, 22 kez topla buluştu. Ömer Faruk, girdiği 10 ikili mücadelenin 5’inden başarıyla ayrılırken yüzde 86’lık başarılı pas istatistiği tutturdu. Yıldız adayı, rakip kaleye şut gönderemese de görev aldığı süre boyunca sergilediği istekli görüntüyle dikkat çekti.