Ömer Bayram sürprizi!

Galatasaray'la bir yıllık daha mukavelesi bulunan ve adı Fenerbahçe'yle transfer spekülasyonlarına karışan Ömer Bayram, doğup büyüdüğü Hollanda'nın Breda şehrinde unutulmuyor. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu kez de bir duvar resmiyle onurlandırıldı.

Cesare isimli bir ressam tarafından Brabantpark bölgesinde bulunan Makanan adlı bir Hint restoranının üstüne yapılan çalışmanın ana temasını milli oyuncunun profesyonel kariyerinde başarıya giden yol oluşturdu. İlginç çalışma, bölge sakinlerinin de dikkatini çekti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



