A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, İtalya'da yayım yapan FC Inter News adlı internet sitesinin sorularını yanıtlarken 1999 yılında kısa bir süreliğine çalıştırdığı Inter'deki günlerine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Üç yıldır boşta olan 74 yaşındaki teknik adam, şu anda Fenerbahçe'de oyuncu antrenör olarak görev yapan Emre Belözoğlu'nun Milano ekibine transferinin kendisi sayesinde gerçekleştiğini söyledi. O dönemin Inter Başkanı Massimo Moratti'yle aralarında geçen diyalogu aktaran Rumen hoca şunları kaydetti:

"Moratti'ye Sampdoria yenilgisinin ardından istifa etmek zorunda olduğumu, yoksa oyuncuların asla sorumluluk almayacağını söyledim. O da bunu kabul etti ama aynı zamanda inanılmaz bir şey yapıp bana Haziran'a kadarki maaşımı ödedi. Romanya'ya geri dönüp lig şampiyonluğunu kazandığımda da onunla hâlâ görüşüyorduk. O kadar ki ona Adrian Mutu ve Emre Belözoğlu'nu almasını ben önerdim."

2001 yılında Galatasaray'dan ayrılarak Inter'in yolunu tutan Emre, Çizme ekibinde dört yıl forma giydikten sonra Premier Lig takımlarından Newcastle United'a transfer olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



