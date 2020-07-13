Süper Lig'de 32. haftanın önemli maçında Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Haftalardır Jailson ve Gustavo'yu stoperde oynatan Tahir Karapınar bu kez de merkezde Ozan Tufan'a yer verdi ancak 'kader' değişmedi. Altay'ın kurtarışları sayesinde 3 maçtan 7 puan çıkaran Kanarya'da savunmanın kritik hataları ön plana çıktı. Sivasspor bu hataları 9'da Arouna Kone (pen) ve 44'te Emre Kılınç'la değerlendirdi. Fenerbahçe'nin tek golü ise 27'de Deniz Türüç'ten geldi.





Mücadeleye damga vuran isim ise Mert Hakan Yandaş oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer rekabetinin bir numaralı ismi olan 25 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Sarı Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.









Mert Hakan Yandaş'ın dün oynanan maçın ardından sosyal medyasından bugün taptığı paylaşım gündem oldu. Maç içinde Luiz Gustavo ile olan fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcunun paylaşımı kısa zamanda büyük beğeni kazandı. Hatta bazı taraftarlar fotoğrafı 'gelecek sezondaki partneriyle' şeklinde yorumladı.



