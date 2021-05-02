Manchester United taraftarı Liverpool maçı öncesi stadı bastı

Manchester United taraftarları, kulüp sahibi Glazers Ailesi'ne öfkelerini açığa çıkarmak için Old Trafford'a adeta hücum etti.

Premier Lig'in 34. haftasındaki Manchester United-Liverpool maçı öncesinde binlerce taraftar, karşılaşmanın oynanacağı stadı basarak Avrupa Süper Kupası'na katılma kararı aldıkları için Glazers Ailesi'ne protestoda bulundu.





Kampanya başlattılar

Öfkeli taraftar ayrıca, takımın kaldıkları otele gelerek yaptıkları protestoyla futbolcuların ve teknik ekibin kaldıkları otelden ayrılmalarını engellemeye çalıştılar. Kulübe yakınlığıyla bilinen Manchester Evening News, 10 bin civarında taraftarın Amerikalı sahiplerinin kulübü bırakmaları için kampanya başlattığını bildirdi.

Dev maç 18.30'da

Manchester United ile Liverpool arasında oynanancak karşılaşma TSİ 18.30'da başlayacak. Kırmızı Şeytanlar bu maçı kaybederlerse Manchester City, bitime 4 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek.

(Not: Fotoğraflar The Sun'dan alınmıştır)







