Al Nasr'daki bir buçuk yıllık kiralık sözleşmesi sona eren ve futbol kariyerini Galatasaray'da sürdürüp sürdürmeyeceği büyük merak konusu olan Maicon hakkında son derece sıcak saatler yaşanıyor. Suudi basını, son olarak Al Nasr yönetiminin yıldız ismin menajerine çektiği resti sayfalarına taşıdı.





Ülkede yayım yapan Arriyadiyah gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Suudi ekibi, Brezilyalı futbolcunun temsilcisiyle gerçekleştirdiği son görüşmede kontrat uzatmak için kendilerine verdikleri sürenin dolduğunu ve oyuncuya yapılacak yeni teklifin eskisinden düşük olacağını bildirdi.

Gazete, Al Nasr'ın 31 yaşındaki savunmacının ev masraflarını karşılamayı da reddettiğini öne sürdü. Cim Bom ile bir yıl daha mukavelesi bulunan deneyimli oyuncunun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler