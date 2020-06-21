Fenerbahçe’de önceki gün beklenmedik bir ayrılık gerçekleşmiş ve sezon başında takıma katılan Max Kruse, alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesindeki fesih hakkını kullanarak, Sarı-Lacivertliler’le yollarını ayırmıştı.

Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kruse, geçtiğimiz Şubat ayından beri maaşını alamadığını belirtirken, ayrıntıya girmekten kaçınmıştı. Alman yıldızın, yakın çevresine içini döktüğü ve bu para meselesinin detaylarını paylaştığı bildirildi. FANATİK’in ulaştığı habere göre Kruse şunları söyledi: “Ne yazık ki kulüp bana karşı profesyonelce davranmadı. Şubat ayından beri ödeme yapılmıyordu ve bununla ilgili çözüm önerisi getirmediler. Kulübün, oyuncularına bağlılığını ve saygısını göstermesi gerekiyor. Bu konuda gerekli adımlar atılmadı.”





‘Türkçe öğreniyordum...’

“Sonuç olarak başka çarem yoktu ve ayrılma kararını aldım. Aslında bu hiçbir zaman kafamda yoktu. Çünkü Türkiye’yi çok sevmiştim. Bir yandan Türkçe de öğreniyordum. Taraftarların ve insanların bana olan yaklaşımından dolayı çok mutluyum. Her zaman kalbimde olacaklar. Asıl sorun para gibi gözükebilir ama para benim için hiçbir zaman birinci planda olmadı. Buradaki davranış ve yöntem doğru değildi. Yoksa bu kadar sevdiğim bir yerden neden ayrılmak isteyeyim. Umarım herkes beni anlar çünkü bunu yapmam gerekti.”

Çağrı Davran