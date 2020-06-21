Kasımpaşa - Fenerbahçe maç sonucu: 2 - 0

Süper Lig'de 28. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa son altı haftada beşinci kez kazanırken Fenerbahçe, kupada elenmesinin ardından ligde de kayıp yaşadı. Kasımpaşa'nın gollerini Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan attı.

Fenerbahçe'nin 88. dakikada Mevlüt Erdinç ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası pozisyonun öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Süper Lig'de 28.hafta sonunda Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltirken Fenerbahçe 43 puanda kaldı.









Maçta dakikalar

12. dakikada Kasımpaşa'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçti. Portekizli yıldızın açtığı ortaya yükselen Aytaç, Falette'e faul yaptı ve top Kasımpaşa'ya geçti.

13. dakikada Ferdi'den aldığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, Meriah'ı geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Meriah'a sarı kart gösterdi. Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruş Kasımpaşa savunması tarafından uzaklaştırıldı.

17. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan açtığı orta arka direğe paralel bir şekilde gitti. Topla buluşan Thiam, pas hatası yaptı ve top Rodrigues'e geçti. Ceza yayı yakınlarında topla buluşan Rodrigues savunmanın arkasına hareketlenen Ozan'ı düşündü ancak Ramazan iyi bir zamanlamayla topu kontrol etmeyi başardı.

22'de Fenerbahçe organize geldi. Ceza sahasının hemen önünde topu Ferdi'ye gönderdi. Genç yıldızın milimetrik pası sonrası gelişine şutunu yapan Muriç, çerçeveti tutturamadı.

24. dakikada Ozan Tufan'ı düşüren Tirpan, sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

Maçın en önemli pozisyonu 28'de geldi. Savunma arkasına kaçan Hasan Ali, sol çaprazdan sert bir şut attı. Kaleci Ramazan'dan seken top milli futbolcunun önünde kaldı. Hasan Ali, boş durumda olan Deniz Türüç'e pasını attı. Müsait durumda şutunu atan Deniz, topu üstten auta gönderdi.

29'de Deniz gole bir daha yaklaştı. Tolga Ciğerci'nin ara pasına hareketlenene Deniz, Ramazan'ı yine geçemedi.

33'te Kasımpaşa tehlikeli geldi. Hadergjonaj'ın ortasında iyi bir kafa vuruşu yapan Hajradinovic, Altay'ı geçemedi. Genç eldiven, mutlak gol pozisyonunda kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 37.dakikada Garry Rodrigues'in pasında uygun durumda Ozan Tufan vurdu top yan direkten geri geldi

40.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Quaresma yarım vole vurdu top kalecide kaldı

45.dakikada Aytaç savunmanın arkasına sarktı rakibini geçip sert vurdu top üstten auta gitti

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

İkinci yarı başladı, iki takım da değişiklik yapmadı

48.dakikada sağ kanattan Quaresma köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Haddadi vuruşunu yaptı top savunmadan döndü

50.dakikada Vedat Muriç ceza sahası içinde sağ ayağıyla vurdu, şutu kalecide kaldı

GOL! 55.dakikada Kasımpaşa, Mame Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti

58.dakikada Deniz Türüç rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak sonuç alamadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikadaKasımpaşa'da oyundan Quaresma çıktı yerine Yusuf Erdoğan girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Kasımpaşa'da oyundan Hajradinovic çıktı yerine Pavelka girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada Fenerbahçe'de oyundan Garry Rodrigues çıktı yerine Zajc girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada Fenerbahçe'de oyundan Ozan Tufan çıktı yerine Mehmet Ekici girdi

FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 68.dakikada Ceza sahasına gelen ortayı Vedat Muriç indirdi uygun durumda Ferdi gelişine vurdu ama top auta gitti

SARI KART! 73.dakikada Pavelka orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 77.dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mehmet Ekici uygun durumda vurdu ama topu kaleci Ramazan çıkardı

PENALTI İPTAL! 78.dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşu kazandı. Yusuf şutunda Hasan Ali'nin eline çarpan top penaltı olarak değerlendirildi. Daha sonra hakem Fırat Aydınus, VAR ekranında pozisyonu izledi ve kararını iptal etti

82.dakikada sağ kanattan gelen ortayı Vedat Muriç iyi kontrol edemeyince pozisyondan sonuç gelmedi

GOL İPTAL! 87.dakikada Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in golüyle durumu 1-1 yaptı ancak öncesi hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonucu pozisyonun öncesinde Zajc'ın elle oynadığı için kararını değiştirdi ve golü iptal etti

GOL! 90+3.dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın golüyle 2-0 öne geçti

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Kasımpaşa - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Quaresma, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Koita

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriç

MAÇTAN NOTLAR:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1'lik skorla kazanılan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Ramazan Köse'ye emanet eden tecrübeli teknik adam, savunma hattını, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah ve Haddadi'den oluşturdu. Orta sahasın ortasında Aytaç Kara ve Tirpan'ı görevlendiren Çapa, hücum hattında ise; Quaresma, Hajradinovic ve Thiam'ı sahaya sürdü. Çapa'nın gol yollarındaki tercihi ise Fode Koita oldu.

4 İSİM SINIRDA

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesinde 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleci Fatih Öztürk, savunma oyuncuları Oussama Haddadi, Mickael Tirpan ve Zvonimir Sarlija; Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, hafta ortasında kupada kaybedilen Trabzonspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Karapınar, sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve yedek kulübesine çektiği Miha Zajc'ın yerine Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Altay Bayındır'a emanet eden Karapınar, savunma dörtlüsünü Dirar, Falette, Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'yi sahaya süren Tahir Karapınar, hücum kanatlarında Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirdi. 10 numara Deniz Türüç'ü sahaya süre Tahir Karapınar'ın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa karşısındaki 11'i şöyle: "Altay Bayındır – Nabil Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriç."

OZAN TUFAN 11'E DÖNDÜ

Sarı-lacivertlilerde kaptan Ozan Tufan, 1 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen ve bu cezasını Trabzonspor maçında çeken Ozan Tufan, ilk 11'de şans buldu. Tecrübeli orta saha oyucusunun 2 maçlık cezası, hafta ortasında 1 maça düşürülmüştü.

GUSTAVO STOPERE

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında savunmanın ortasında görev aldı. Serdar Aziz'in sakatlığı, Jailson'un da istenilen performansı verememesi üzerine Tahir Karapınar, stoperde Falette'nin yanında Brezilyalı futbolcuya görev verdi. Yaptığı hatalarla tepkileri üzerine çeken Jailson ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

FERDİ 10 NUMARADA BAŞLADI

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında görev aldı. Gösterdiği performans teknik heyet ve taraftarların sevgisini kazanan genç futbolcu, kanatlarda görev alıyordu. Ancak eksikler sebebiyle bugün 10 numara pozisyonunda karşılaşmaya başladı.

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEN DESTEK OLDU

Sarı-lacivertlilerde, kaptan Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Belözoğlu, sahadaki yerini alamazken, mücadeleyi tribünden takip etti. Emre Belözoğlu'nun tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü.



