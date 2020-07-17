Sarı-Lacivertliler için 2-1’lik Sivasspor yenilgisi sonrası Beşiktaş maçının önemi daha da arttı. Dev karşılaşma, bir derbi olmasının yanı sıra Fenerbahçe’nin Avrupa umutlarını son haftaya taşıyabilmesi açısından da kritik. Bu zorlu mücadele öncesi Simon Falette’ten gelen haber herkese moral verdi. Sivas maçında sakatlanan ve ilk kontrollerin ardından derbiyi kaçırması beklenen Gineli oyuncu, büyük ihtimalle kadrodaki yerini alacak.





İdeal kurguya dönüş

Serdar Aziz’in de cezası bitti. Bu sayede Beşiktaş karşısında savunmanın göbeğinde iki ‘stoper’ görev alabilecek. Bunun diğer avantajı, Fenerbahçe’nin sezon başından beri en uyumlu ikilisi olan Gustavo ile Ozan’ın yeniden orta sahada birlikte oynayabilecek olması. Savunma ve orta sahanın ideal haline dönmesi, derbi öncesinde teknik ekibi fazlasıyla rahatlattı.

İbre Zajc’tan yana

Fenerbahçe’nin pazar akşamı sahaya çıkacak 11’i, idmanlarda yeni bir sakatlık yaşanmazsa büyük ölçüde belli. Ferdi, Deniz Türüç ve Muriç’in hücum hattındaki yeri garanti gibi görünüyor. Tek kararsızlık Miha Zajc ile Garry Rodrigues arasında. Beşiktaş’ın orta saha gücünü kırmak açısından Zajc tercih edilebilir. Takımı hızla rakip yarı alana taşımak için ise Rodrigues ön plana çıkıyor. Bu ikili arasında ibre şimdilik Zajc’tan yana.