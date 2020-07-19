Kaptan Emre Belözoğlu ile son kez

Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet edip, 4 yıllık aradan sonra yeniden Sarı-Lacivertli formaya dönen, faal futbolculuğunun yanı sıra teknik heyete de büyük destek veren kaptan Emre Belözoğlu, bugün futbol kariyerindeki son derbisine çıkacak. Sezon sonunda futbolu bırakıp, gelecek sezondan itibaren zaten bir anlamda başladığı sportif direktörlük göreviyle Sarı-Lacivertli renklere hizmet etmeye devam edecek olan Emre, Avrupa Ligi hedefini kovalayan takımının Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasına yardımcı olmaya çalışacak.

Galibiyeti amaçlıyor

Son büyük derbisinde 3 puanı amaçlayan tecrübeli futbolcunun, takım arkadaşlarıyla birlikte bir toplantı yaptığı ve onları zorlu randevuya motive ettiği gelen haberler arasında yer alıyor. Son haftalarda ikinci yarılarda görev alan Emre Belözoğlu’nun, Luiz Gustavo’nun maça yetişememesi durumunda ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Yusuf Dursun







