Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan Olympiakos'tan eski takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'nin paylaşımına, "Tebrikler kardeşim, yakında görüşürüz." yorumunda bulundu. Jimmy Durmaz'ın bu yorumu sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı, Jimmy'nin yorumunun altına binlerce yorum yaptı. Olympiakos'la sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.







