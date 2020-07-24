Gökhan Töre’ye onay çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor döneminden oyuncusu olan eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'yi gündemine aldı. Sergen hocanın da Töre'nin yeniden kadroya katılması konusunda olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Malatya'da bu sezon 27 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandıran ve 4 asist yapan oyuncunun, kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby'nin yerine sağ kanatta düşünüldüğü belirtildi. Malatya ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Töre'nin, yeniden eski takımında forma giymek konusunda çok istekli davrandığı, bu konuda da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ileri sürüldü.





Yeniden çıkış peşinde

Tekrar eski futbolunu herkese göstermek ve Siyah-Beyazlı formayla çıkış yakalamak isteyen yıldız futbolcu için kulüp bonservis bedeli ödemek istemiyor. Töre'nin de Malatya ile sezon sonunda masaya oturup, alacaklarına karşılık bonservisini istediği belirtildi. Eğer bu sorun çözülürse, bu futbolcuyla resmi imzalar atılacak.

Orhan Yıldırım