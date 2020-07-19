Galatasaray'ın devre arasında Bundesliga ekibi RB Leipzig'den bir buçuk yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi hakkında Alman basınından güdeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Kırmızılılar'ın performansından memnun olmadığı 22 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini sekiz yabancı kısıtlamasını da göz önünde bulundurarak erken sonlandırmak istediğini yazdı.





Gazete, bununla birlikte Leipzig kulübünün 2023 Haziran'ına kadar bonservisini elinde bulundurduğu Saracchi'yi kadrosunda düşünmediğini belirtti. Uruguaylı savunmacı, Galatasaray forması altındaki ilk golünü dün akşam Göztepe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmada kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler