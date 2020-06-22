Zirve ile 3 puanlık fark Rizespor yenilgisi sonrası 6 puana çıkarken, Galatasaray’ın dün tek çaresi kazanmaktı. Cim Bom çok zorlandı ancak skoru 3-1’e getirdi. Üstelik Ahmet Çalık atılmasına rağmen... Ancak sonrasında Cim Bom kalesinde üst üste pozisyonlar verdi. Twumasi 78’de durumu 3-2 yaptı. Uzatmalarda Gaziantep’in attığı gol VAR’da iptal edilirken, son saniyelerde Sekidika’nın Maxim’i düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 102. dakikada golü yiyen Aslan, 3-3’lük skorla adeta şok oldu. Başakşehir ile artık puan farkı 8. Üstelik sadece 6 maç kaldı.





Stoper kalmadı

Haftaya Başakşehir ile oynayacak Galatasaray’da eksikler ordusu da can sıktı. Muslera ve Andone’nin geçen hafta sakatlanmasının ardından dün de Mariano ve Ahmet Çalık cezalı duruma düştü. Sınırdaki Mariano sarı kart görürken, Ahmet Çalık ise direkt kırmızıdan atıldı.

Forvetsiz çıkabilir

Bir kötü gelişme de Falcao’da yaşandı. Gaziantep karşısında ilk golü kaydeden Kolombiyalı yıldız, ikinci yarıda sakatlandı. Ağrısı devam edince çıkmak zorunda kalan Falcao’nun haftaya oynanacak Başakşehir mücadelesini kaçırması söz konusu. Eğer Falcao yetişemezse, Aslan forvetsiz olacak. Çünkü Adem Büyük de PFDK’dan 3 maç ceza almıştı.