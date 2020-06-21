Başakşehir'in kazanmasıyla zirvenin 9 puan gerisine düşen Galatasaray'da gergin bekleyiş sürüyor. Sabah'ın haberine göre; Gaziantep FK maçında sarı-kırmızılı takımda tam 5 eksik (Muslera, Marcao, Donk, Andone, Adem) bulunuyor. İlk 11'i kurmakta zorlanan Fatih Terim, Rize'de moralleri bozulan takımını ayağa kaldırmaya çalışıyor. Hafta boyunca oyuncuları ile bire bir görüşmeler yapan Terim'in "3 ay önce şampiyonluğa ne kadar inanıyorsak, aynı inancı taşımalıyız. Geçen sezon geri düştüğümüzde pes etmedik. Biz kalan 7 maçımızı kazanalım, sezon sonu nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz'' sözleriyle motive ettiği öğrenildi.





Belhanda bu sezon toplam 26 maçta forma giyerken bunların 22'sine ilk 11'de başladı. Faslı oyuncu 5 kez ağları sarsıp 2 asist yaptı.