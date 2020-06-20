Galatasaray - Gaziantep FK maç sonucu : 3 - 3

Galatasaray, Süper Lig'in 28.hafta maçında sahasında Gaziantep FK karşısında 3-3 berabere kaldı ve zirve yolunda büyük kayıp yaşadı. Muslera, Donk, Adem, Andone gibi eksikleri bulunan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçmesine rağmen son anlarda yediği penaltı golü ile iki kritik puan bıraktı. Galatasaray'da Ahmet Çalık 56.dakika kırmızı kart gördü ve sarı-kırmızılı takım yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynadı. Galatasaray'da ayrıca Falcao sakatlanıp çıkarken Mariano cezalı duruma düştü

Galatasaray kaybettiği iki puanla zirvede maç fazlası ile yer alan Başakşehir'in 8 puan gerisine düşerken bir maçı eksik Trabzonspor'un ise 5 puan gerisinde kaldı





Son 10 dakikası film gibi maç!

Maçın son anlarında heyecan doruktaydı. Bir kişi eksik mücadele eden Galatasaray'da kaleci Okan iki kritik topu çıkardı ardından 90+4.dakikada Kayode'nin golü geldi ancak hakem öncesinde faul olduğunu VAR incelemesi sonucu tespit etti. Daha sonra Okan'ın topu elinden geç çıkardığını belirleyen hakem endirekt serbest vuruş verdi, paslaşarak kazanılan vuruşta Maxim rakibini geçerken yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı Maxim gole çevirdi maçın skoru ilan etti





MAÇTAN DAKİKALAR

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 3.dakika hızlı gelişen atakta topu bir anda önünde bulan Falcao bekletmeden vurdu şutu kaleci Günay'da kaldı

7.dakikada sol kanattan Saracchi iyi geldi, sert ortaladı kaleye paralel giden topa takım arkadaşları dokunamadı

13.dakikada savunmanın arkasına Onyekuru sarktı ama Gaziantep FK defans hattı dikkatli davrandı ve pozisyonu önledi

GOL! 17.dakikada Gaziantep FK, Djilobodji'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Güray ortaladı kafayı Djilobodji vurdu ve golü attı

PENALTI İPTAL! 19.haftada Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Güray vurdu kaleciden seken topa Kenan hamle yaptı yerde kaldı hakem önce penaltı kararı verdi ancak daha sonra yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve penaltı kararı iptal oldu

22.dakikada Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Emre ortaladı savunma topu uzaklaştırmayı başardı

GAZİANTEP FK ETKİLİ GELDİ! 24.dakikada hızlı gelişen atakta Kenan Özer pasını uygun durumda bulunan Güray'a verdi, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Güray topu iyi kontrol etse kaleci ile karşı karşıya kalacaktı ancak topu alamadı ve konuk ekip adına pozisyondan sonuç gelmedi

FALCAO PENALTI BEKLEDİ! 29.dakikada sol kanattan ceza sahasına gelen ortaya Falcao ve Tosca hamle yaptı. Falcao yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi. VAR incelemesi sonucu da hakem Alper Ulusoy'un kararı değişmedi

32.dakikada Mariano ceza sahasına girmeden vurdu top kalecide kaldı

ÇİZGİDEN ÇIKARDI! Galatasaray 34.dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyi geçti, boş kaleye vurdu ancak Kana-Bıyık çizgiden topu müthiş bir hamle ile çıkardı

GOL! 36.dakikada Galatasaray, Falcao ile durumu 1-1 yaptı. Savunmanın arkasında topla buluşan Falcao, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla golü attı

GOL! 40.dakikada Galatasaray, Belhanda ile 2-1 öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Belhanda rakibini geçip sol ayağıyla golü attı

43.dakikada sol kanattan Gaziantep FK köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topa Kayode vurdu ama savunma topu uzaklaştırdı

SARI KART 45.dakikada taç çizgisi yakınında rakibini düşüren Mariano, hakemden sarı kart gördü.

Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü

İLK YARI GALATASARAY'IN 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ

İkinci yarı başladı, takımlar devre arasında oyuncu değişikliği yapmadı

48.dakikada Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Güray ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

SARI KART 51.dakikada Galatasaray takımında Belhanda ve Gaziantep FK takımından Kenan Özer hakemden sarı kart gördüler.

53.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Özer vuruşunu yaptı top farklı biçimde auta gitti

KIRMIZI KART 56.dakikada Galatasaray takımında Ahmet Çalık son adam pozisyonunda rakibine faul yapınca kırmızı kart gördü

57.dakikada Erdem kazanılan serbest vuruşu kullandı şutu barajdan döndü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 60.dakikada Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Taylan Antalyalı oyuna girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 62.dakikada Gaziantep FK'da Güray'ın yerine Twumasi oyuna girdi

SARI KART 64.dakikada Galatasaray takımında Saracchi orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

GOL! 66.dakikada Galatasaray, Feghouli ile 3-1 öne geçti. Sol kanattan gelen ortaya uygun durumda vuran Feghouli farkı ikiye çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 72.dakikada Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Selçuk İnan oyuna girdi

Galatasaray'da golcü oyuncu Falcao sakatlandı ve değişiklik istedi

75.dakikada sağ kanattan Oğuz geldi ortasını kaleci Okan çıkıp aldı

GOL! 78.dakikada Gaziantep FK, Twumasi'nin ceza sahası dışında attığı golle durumu 3-2 yaptı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada Galatasaray'da Falcao'nun yerine oyuna Sekidika girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin yerine oyuna Jimmy Durmaz girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada Galatasaray'da Mariano'nun yerine oyuna Linnes girdi

84.dakikada sağ kanattan Oğuz geldi ortaladı arkada direkte son anda Linnes topu çıkardı ve mutlak bir golü önledi

GAZİANTEP FK GOLE ÇOK YAKLAŞTI 87.dakikada sol kanattan gelen ortaya Kenan kafayı vurdu yerde seken topu kaleci Okan son anda çıkardı

GOL İPTAL! 90+4.dakikada Gaziantep FK, Kayode'nin rövaşata golü ile durumu 3-3 yaptı. Hakem Alper ulusoy, pozisyonu VAR ekranında inceledi ve öncesinde faul olduğuna karar verdi ve golü iptal etti

GOL! 90+9.dakikada Gaziantep FK, kazanılan penaltı vuruşunu Maxim ile gole çevirdi ve durumu 3-3'e getirdi

MÜCADELE 3-3 BERABERLİKLE SONA ERDİ





Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone’nin yanı sıra tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmayacak. Çaykur Rizespor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

Galatasaray'da 3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Son 3 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig’deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor’a da mağlup oldu. Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.