Fenerbahçe 'nin bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopmasındaki ana nedenlerden biri de savunmasında yaşadığı ve bir türlü çözemediği problemlerdi. Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın göbeğinde Simon Falette, Serdar Aziz, Jailson, Zanka, Luis Gustavo, Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, Adil Rami forma giydi. Ancak bu isimlerden sezon boyunca doğru bir ikili çıkmadı. Bu da sarı-lacivertlileri yarışta çok zorladı ve haftalar öncesinden ümitlerinin tükenmesine sebep oldu.





Fenerbahçe gelecek sezonun planlamasını yaparken stoper hattına gözü kapalı forma verilecek bir isim arıyor. Sarı-lacivertliler bu sebeple büyük bir tecrübeye gittiler. Sezon sonunda Tottenham ile kontratı sona erecek olan Jan Vertonghen ile görüşen Kanarya'nın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Ancak bugün çıkan haberler Fenerbahçe'de morallerin bozulmasına sebep oldu.

Telegraph'ın haberine göre; CAS davası sonrası transfer yasağını kaldıran Manchester City, ücreti ve tecrübesi de uygun olması nedeniyle Belçikalı stoperle yakından ilgileniyor. Özellikle teknik patron Pep Guardiola'nın isteği doğrultusunda tecrübeli ve ayaklarını iyi kullanabilen bir stoper arayışındaydı Manchester City. Tottenham'dan ayrılacak olan Vertonghen'in nasıl bir karar vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.







