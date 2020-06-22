Fenerbahçe’nin rekorları altüst oldu

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’de Kasımpaşa’ya yenilerek, uzun yıllardır üstünlük kurduğu bir rakibine karşı bu unvanını kaybetti. Başkan Ali Koç yönetiminde sezon başında büyük hedefleri olan ve şampiyonluk kovalayan Kanarya, olumsuz anlamda 4 istatistiğe imzasını attı, tarihin değişmesine neden oldu. Bu sezonki Fenerbahçe, Kayserispor’la ilk yarıda deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetmiş ve bu Kayseri’nin o ana kadar ligdeki ilk galibiyeti olmuştu. Daha sonra Sarı- Lacivertliler’in, ezeli rakibi Galatasaray’a karşı Kadıköy’deki 20 yıllık yenilmezlik unvanı da bu sezon tarihe gömüldü. Sarı-Kırmızılılar, Fener’i 3-1 yenerek kendisi adına kâbusa son vermiş oldu.





2822 gün sonra...

Bu kez salgın sonrası Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor, Kanarya’yı 3-1’le geçerek, 23 yıl sonra rakibinin sahasında ilk galibiyetini elde etti. Dün akşam da bir ilk yaşandı. Ligde Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0’lık skorla alan Kasımpaşa, daha sonra oynanan 14 karşılaşmanın 12’sini kaybederken, 2’sinde berabere kalmıştı. Ama Paşa da Fenerbahçe’ye acımadı ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak, tam 2822 gün sonra Fenerbahçe karşısında kazanmayı başardı.