Süper Lig'de son 2 hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı azaldı.

Sarı lacivertlilerde Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, rakiplerinin hakemler ve o hafta oynayacağı rakipleriyle ilgili algı ve baskı yaratmaya çalıştığını, bu son 2 haftada bu algı ve baskıya devam etmeleri halinde sert tepki göstereceklerini söyledi.





İşte Metin Sipahioğlu'nun yaptığı açıklamalar:

Özellikle Emre hoca göreve geldikten sonra oluşan sinerji hepimize umut oldu. Sezonun bitmesine 2 hafta kaldı. Çok kritik maçlarımız var. Takımımız elinden gelenin en iyisini yaparak ligi bitirmemiz gereken en iyi yerde bitireceğiz. 2 maç kaldı, 2 maç sonra kimin nerede bitireceğini hep birlikte göreceğiz.

Bir Fenerbahçeli olarak bazı konuları gündeme getirmek istiyoruz.

Birincisi, biz sezon başından beri rakiplerimizle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadık. Özellikle bir tanesi sezon başından beri hem hakemlere hem de rakiplere maçlardan önce iftira atmaktan çekinmedi. Sağda solda da nasıl başarıya ulaştıklarını övünerek anlattıklarını da herkes biliyor. İşin acı tarafı bunu övünerek anlatıyorlar.





Josef de Souza'yı kastediyorum, eski oyuncumuz maalesef... Oynadıkları bir maçtan sonra resmen teşvik primi söylemleri bulunacak kadar, oyunculara bunları söyletecek kadar gözlerinin döndüğünü görüyoruz. Ayrıca teknik direktörü de sezon sonunda her şeyi anlatacağım diyerek tehdit ediyor.

Biz bu tarz söylemleri çok gördük. Tüm spor kamuoyuna sesleniyoruz. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız onu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bu tür algılardan uzak bir mücadele bizimkisi. Son rakibimiz Ankaragücü aslanlar gibi mücadele etti. Son dakikalarda kazandık. Belki mağlup bile olabilirdik.

Alanyaspor da aslanlar gibi mücadele etti. Salih Uçan da bizim eski oyuncumuz aslanlar gibi mücadele etti. Erzurum da aynı şekilde... Biz hepsini çıkıp teker teker tebrik ettik. Her takım kazanmak için oynuyor. Ama başka takımlar ne yapıyor, bu takımlar niye böyle oynuyor. Josef çıkıyor, prim alıyorlar falan diyor.

Biz Sivasspor ile oynayacağız. Sonra da Kayserispor. Bu rakipler çıkacaklar bizimle aslanlar gibi mücadele edecekler.

Beşiktaş'ın rakipleri de Karagümrük ve Göztepe... Tüm bu takımlar çıkıp aslanlar gibi mücadele edecekler.

Buradan kulüpleri uyarıyoruz. Sakın ama sakın, rakipleri ve hakemleri baskı altına almaya çalışmasınlar. Yoksa tepkimiz çok büyük olur, altından kalkamazlar.

Kalan 2 maç için konuşuyorum. Hakkıyla herkes mücadele etsin. Aslanlar gibi herkes savaşsın çatır çatır maçlar olsun. Kimse algı operasyonu yapmaya çalışmasın, tepkimiz çok sert olacak. Buradan spor kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Her kim ki algı yaratmaya çalışırsa, soyunma odasında baskı altına almaya çalışırsa onlara tepkilerini göstersinler.

Herkesi son 2 haftada mertçe mücadele etmeye davet ediyorum aksi halde tepkimiz çok sert olacak.

İkinci konuya gelirsek, Metin Sipahioğlu: Ali Koç diye bir hakem var. Daha önce hiç gündem olmamışken, bir kulübün başkanı serzenişte bulunuyor TFF'ye. Bu konuda yine iftira ve yalanlar iletişim stratejisi olarak kullanılıyor. Bizim başkanımızın bir tane yüzü var. Herkes son 2 haftada mert olsun. Bu takım son 7 sezondur şampiyon olamıyor. Kimlerin de nasıl olduğu ortada...





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