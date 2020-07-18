Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı öncesi yaşanan kavga gündeme bomba gibi düştü. Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar’ın, önceki gün yapılan idmanda birbirlerine girdikleri, Faslı futbolcunun soyunma odasına gönderildiği ortaya çıkmıştı. Ancak ikili arasındaki gerginlik, geçen hafta 2-1 kaybedilen Sivasspor maçına dayanıyor. Yiğido’nun sol kanat oyuncusu Emre Kılınç, o karşılaşmada Fenerbahçe’ye büyük sorun çıkarmıştı.

Ozan kovaladı Dirar izledi

Emre önce soldan savunma arkasına sarkıp takımına penaltı kazandırdı. Ardından yine aynı bölgeden ceza sahasına girip golünü attı. Her iki pozisyonda da stoper Ozan, Emre’yi kovalarken Dirar arkalarından yürüyerek pozisyonları izledi. Faslı futbolcunun maç içerisinde birçok benzer tavrı oldu. Emre Belözoğlu, yenilgi sonrası etrafı tekmeleyerek soyunma odasına girdi ve takımı fırçalarken, Dirar’a da yüklendi.

Emre sonunda patladı

Avrupa yolunda artık son şans gözüyle bakılan Beşiktaş derbisi öncesi, Nabil Dirar’ın umursamaz tavırlarını antrenmanda sürdürmesi, kaptan için bardağı taşırdı. Daha fazla kendine hakim olamayan Emre, arkadaşının üzerine yürüdü. Dirar da karşılık verince olay kavgaya dönüştü.











