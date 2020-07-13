Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı. Bu sonucun ardından Sivasspor ile arasındaki puan farkı 7 olan Fenerbahçe'nin 3.'lük şansı kalmadı. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada tüm gözler Mert Hakan Yandaş'ın üzerindeydi.

Gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek olan yıldız orta saha, maç içinde Tolgay Arslan ile küçük bir gerilim de yaşadı. Tahir Karapınar ile samimi görüntüler veren Mert Hakan, maç bitiminde ise Emre Belözoğlu ile forma değiştirdi.













Forma numarası belli oldu

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu transfer hamlelerini üst üste yaparken, çalışmalarını sürdürüyor. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş'ın ise üzerine titriyor. Emre Belözoğlu, Sivasspor ile sözleşmesi biten ve yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan başarılı orta sahayla neredeyse her gün telefonda da konuşuyor. Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, Mert Hakan'a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek.

Deneyimli isim Mert Hakan'a, "Artık 5 numaralı forma senin. Bu forma sana çok yakışacak ve uzun yıllar sana ait olacak. Takımın bütün oyun planını senin üzerine yapacağız" dedi. Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da 8 numaralı formayı terletiyordu.

Sabah







