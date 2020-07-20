Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe için son iddia Almanya’nın Bild gazetesinden gelmişti. Gazete, Max Kruse’nin pandemi dönemindeki alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından Sarı-Lacivertliler’in, 10 numaradaki boşluğu Wolfsburg’da gözden çıkarılan Yunus Mallı ile doldurmak istediğini yazdı. Sezonu Union Berlin’de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki Milli futbolcu için kulübüyle görüşmelerin de başladığı belirtildi. Alınan bilgiye göre Yunus iddialarının oldukça ciddi olduğu konuşulurken, 28 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusunun Wolfsburg’un gelecek sezon planlarında yer almadığı konuşuluyor.





Hedeflerine ulaşmak istiyor

Yeşil-Beyazlılar’da senelik yaklaşık 2.5 milyon Euro para alan tecrübeli oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkartmayı planlayan kulübünün, böylece Yunus’un senelik maaşından da kurtulmayı düşündüğü gelen haberler arasında yer alıyor. Daha önce de adı Türkiye’deki büyük kulüplerle anılan Yunus’un, bu kez Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı ve tekrar eski formunu yakalayarak, A Milli Takım’daki yerini de garanti altına almayı hedeflediği belirtildi.