Geçen sezonun başında iyi bir performans sergilediği Kasımpaşa'dan 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet son haftalarda gösterdiği çıkışla dikkatleri çekiyor.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la adı anılan Mısırlı oyuncu takımının Arsenal ile oynadığı Premier Lig maçında yine golünü attı. Son 4 maçta 3. golünü atan 25 yaşındaki oyuncunun transfer iddialarından sonra artan performansı da gözden kaçmadı. Aston Villa Trezeguet2nin golüyle maçı 1-0 kazandı ve küme düşmeme savaşında hayati 3 puan aldı.





Arsenal'e attığı golün ardından yıldız ismin gol sayısı 40 maçta 7'ye çıkmış oldu. Trzeguet'nin Aston Villay'la 2022/23 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor.







