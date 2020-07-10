Fenerbahçe transferleri peş peşe açıkladı! 2 imza birden...

Yeni coach Kokoskov’un gelişiyle Fenerbahçe Beko gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı- Lacivertliler 2 gün içinde 3 transferi birden açıkladı. Forvet rotasyonu için, önceki gün Kanadalı forvet Dyshawn Pierre’le 1+1 yılık sözleşme imzalandığını açıklayan Kanarya dün de Litvanyalı Edgaras Ulanovas’ı resmen duyurdu ve 28 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapıldığıı bildirildi.

Final-Four tecrübesi var

İlk Avrupa tecrübesini 2014’te Neptunas’la EuroCup’ta yaşayan Ulanovas ardından 6 yıllık kariyerini şekillendirecek Zalgiris Kaunas’a transfer oldu. Ulanovas, 6 yıllık süreçte, Litvanya’da birçok şampiyonluk yaşarken Euroleague’de iki kez Playoff’a yükseldi ve 2017-18 sezonunda da Final-Four oynama başarısı gösterdi. Milli takım bazında da altyapılarda birçok şampiyonluk görmüş 1.99 boyundaki forvet, Litvanya A Milli Takımı’yla 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası’nda mücadele etti.





Çıkış opsiyonunu kullandı

Forvet rotasyonunu güçlendiren Fenerbahçe bir takviye de pivot bölgesine yaptı. 2019’da Darüşşafaka’ya gelerek Avrupa basketboluyla tanışan 26 yaşındaki Trinidad ve Tobago’lu Johnny Hamilton, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak Sarı- Lacivertliler’le anlaştı. Hamilton geçen sezon, EuroCup’ta 15 maçta 11.3 sayı, 8.1 ribaunt, 1.4 blok’la oynadı. 3 transfer birden yapan Fener’in oyun kurucu rotasyonu için Lorenzo Brown ve uzun forvet pozisyonuna ise Anthony Gill'le görüşmeler yaptığı bildirildi.