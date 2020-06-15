Pandemi sonrası Süper Lig'de 27. haftaya Kadıköy'de Kayserispor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-1'lik net bir skorla deviren Trabzonspor ile Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşılaşacak. Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Bordo-Mavili takımsa bu avantajı koruma peşinde...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. ATV'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...





Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Emre (Tolga), Gustavo, Mehmet, Ferdi, Rodrigues, Muriç

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, A.Parmak, Sosa (Ndiaye), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Fenerbahçe ve Trabzonspor turu nasıl geçer?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Fenerbahçe'de Muriç 11'de...

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek. Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı. Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Hasan Ali Kaldırım dönüyor

Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek. Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.

Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Trabzonspor, ilk maçta elde ettiği 2-1’lik galibiyetin avantajını da kullanarak adını finale yazdıran ilk takım olmayı hedefliyor.

Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı müzesine getirmeyi hedefleyen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak. İlk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Trabzonspor, bu skorun avantajını da kullanarak adını finale yazdırmak ve hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ülker Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Sosa 11'e dönüyor...

Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Guilherme de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa’nın bu maçta ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in son oynanan Göztepe maçının 11’inden farklı olarak cezalı Guilherme’nin yerine orta sahada Sosa’ya forma vermesi ve bunun dışında kadroyu koruması bekleniyor.

Kupada 14. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 14’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Trabzonspor’un 7, Fenerbahçe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzon muhtemel kadro

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: “Uğurcan - Pereira, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.”

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf

127. kez karşı karşıya gelecekler

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapacakları maçla birlikte 127. kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası Çeyrek Final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 13 Türkiye Kupası, 9 özel, 4 Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 126 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 40 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 158 golüne, Trabzonspor 138 golle cevap verdi.

Kupa'da Trabzonspor üstün

Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 13. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 8 kez galip gelirken, sarı-lacivertliler ise 3 maçtan galip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. İki takım arasında Trabzon'da bu sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 8 maçtır yenemiyor

Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'ye hem Süper Lig'de hemde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçta yenilmedi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 3 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi Fenerbahçe'ye İstanbul'da oynadığı son 4 maçta ise yenilmedi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer rakibi karşısında deplasmanda 4 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler rakibi karşısında son galibiyetini İstanbul'da 2015-16 sezonunda 2-0'lık galibiyetle elde etmişti.







