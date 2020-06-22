Fenerbahçe tezahüratına mermili karşılık! 4 yaralı...

İstanbul Kadıköy’de dün 00.30 sıralarında, iddiaya göre, Fenerbahçe taraftarı bir grup, Kalamış Parkı içerisinde tezahürat yaparken, Serdar Yurtcan (26) ve beraberindekiler tepki gösterdi. Hürriyet'in haberine göre; İki grup arasında tartışma başladı. Yurtcan, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Bu sırada, evlilik teklifi yapmak için parka geldiği öğrenilen bir çiftin arkadaşları da kavga edenleri uyarmak istedi. Ancak grup içinden bir kişi onlara doğru ateş açtı.





KOLUNDAN VURULDU

Silahlı kavgada, Yaşar Uzuner (23), Berkay Yılmaz (22), Oğuz Kuruş (24) tabanca kurşunuyla, Bülent Başpınar (25) da bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kendilerine de silah doğrultan Yurtcan’ı kolundan vurarak etkisiz hale getirdi. Parkta ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler Osman Bağver, Tamer Gülçiçek, Elgün Yılmaz, Aras Çeçenoğlu, Ali İhsan ve Serdar Yurtcan’ı gözaltına aldı. Polis olayda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan çevrilme silaha da el koydu.