Fatih Terim saha kenarında çıldırdı, zor sakinleştirildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep mücadelesinin uzatma dakikalarında Gaziantep lehine verilen penaltının ardından saha kenarında adeta çıldırdı. Mücadelenin hakemlerine büyük tepki gösteren Terim, mücadele 3-3 sona erince zor sakinleştirildi.





Oyunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fatih Terim, “Başkalarının yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. 2 haftadır tatsız geçen maçlar. Oyuncular, hepimiz emek veriyoruz. İsteklerimiz, beklentilerimiz oluyor. Maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum. En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı, bilmiyorum” dedi.







