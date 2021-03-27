Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe’de Erol Bulut devri bitti, Emre Belözoğlu dönemi dün resmen başladı. 40 yaşındaki futbol adamı, antrenmana ilk kez teknik sorumlu olarak çıktı. Belözoğlu’nun ilk işi, idmandan önce oyunculara konuşma yapmak oldu. Genç antrenör, “Yaşanan değişim sizi etkilemesin. Her şey kontrol altında. El ele verip ayağa kalkacağız. Bunu daha önce başarmıştık, yine başaracağız. Önümüzde 10 maçımız var. Sonunun güzel olacağına burada bulunan herkesin inandığına da eminim” dedi.





‘Kazanalım, gerisi gelir’

Belözoğlu, “Fenerbahçe’nin başarısı için keyif alacak şekilde, birbirine inanan ve güvenen bir takım olacağız. Erol hocanın ve ekibinin ciddi katkısı var. Başarı veya başarısızlık bir kişiye mâl edilemez. Beraberce sahipleneceğiz” diye konuştu. Önlerinde aşılması gereken Denizli engeli olduğunu hatırlatan genç antrenör şunları söyledi: Sahamızdaki sonuçlarla taraftarı çok üzdük. Denizli önünde buna son vermemiz gerek. Kazandığımızda gerisi gelecektir. Özveri ve sorumluluk duygusu ile tüm güçlüklerin altından kalkacağız.

Yüksek tempolu idman

Emre Belözoğlu, daha ilk antrenmanında tempoyu artırdı. İdman, Milli görevde olanlar, konoravirüse yakalananlar ve sakat oyuncular nedeniyle çok sayıda isimden yoksun yapılmasına rağmen Emre Belözoğlu işi sıkı tuttu. Sarı-Lacivertliler kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. Belözoğlu, antrenmanın taktik bölümünde sık sık oyunculara uyarılarda bulundu.

Uyum sorunu yok

Yönetimin Emre Belözoğlu tercihindeki en önemli nedenlerden biri, tüm oyuncuları yakından tanıması. Bu nedenle uyum sorunu olmayacak. Belözoğlu, geçen sezonki futbolcularla takım arkadaşıydı. Bu sene gelenlerin ise hepsini kendisi transfer etti, iletişim içinde oldu. Oyuncuların da Emre Belözoğlu’nu yakından tanımasının önemli bir avantaj olması bekleniyor.



