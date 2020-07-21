Beşiktaş'ın, 3 milyon 700 bin Euro ile yıllık en yüksek ücreti alan oyuncusu Domagoj Vida'nın, alacakları için bir sözleşme daha yaptığı ortaya çıktı. Bilindiği üzere geçen hafta, Vida'nın menajeri Uğur Avadan'ın 2 yıl önce 1 milyon 640 bin Euro'luk menajerlik ücreti anlaşması belirlenmişti.

Sözleşme, Çebi yönetimince ortaya çıkarıldı

Söz konusu anlaşmaya gör; Avadan, Vida'yı Beşiktaş'a getirme karşılığında 1 milyon 640 bin Euro'luk sözleşme yaptı. Ancak; Fikret Orman yönetiminden 2 yıl boyunca alacaklarını talep etmeyen Avadan'ın sözleşmesi Çebi yönetimince ortaya çıkarıldı.





İnanılmaz bir sözleşme

Vida ile ilgili yeni bir olay daha gün yüzüne çıktı. Ajansspor'un ulaştığı bilgilere göre; geçen senenin Mart ayında Fikret Orman yönetimi, Avrupa kupalarına katılım için gereken UEFA kâğıdını almak için oyuncularla görüşmeler yaptı. Siyah beyazlı yönetim, borçlu olduğu futbolculardan "Zamanı geçmiş alacağım yoktur" şeklinde temiz kâğıdı aldı. Bu isimlerden biri de Vida'ydı.

Vida'ya inanılmaz bir söz verildi

Hırvat oyuncu ile yapılan görüşmeler çetin geçti. Ve Orman yönetimi de, Vida'ya inanılmaz bir söz verdi. Hırvat savunmacıya, "Kâğıdı imzala, 625 bin Euro'luk alacağını 1 ay sonra ödeyeceğiz. Eğer ödeyemezsek 1 ay için sana 625 bin Euro daha; yani yüzde yüz faiz vereceğiz" dedi. Bugün bankalar 250 Euro üstüne aylık yüzde 0.01 faiz veriyor.

Sözler yine tutulmadı ve fatura...

Bunun üzerine Vida, ayrı bir sözleşme daha yapılmasını istedi. Yönetim de "625 bin Euro'luk ödemenin yapılmaması halinde 1 ay için yüzde yüz faiz ödenecektir" şeklinde bir sözleşmeye imza koydu. Ancak Orman yönetimi, bu sözleşmenin de şartlarını yine yerine getirmedi ve Vida da bugünkü yönetimden söz konusu parayı talep etti.

Yöneticiler şaşkınlık içinde

Ahmet Nur Çebi yönetimi, geçmiş döneme dair her gün ortaya çıkan yeni yeni borçlar karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda. Yöneticiler, "Dünyanın neresinde böyle bir sözleşme var. Euro cinsinden dünyada kim kime yüzde yüz aylık faiz verir? Bu nasıl iş!" diyerek, şaşkınlıklarını dile getiriyor.

Ocak 2018'de Beşiktaş'a 4.5 yıllık imza atan Vida için sözleşmesi bittiği için Dinamo Kiev'e bonservis bedeli ödenmedi. Fakat; Vida için 1.5 milyon Euro imza parası ödenirken kendisine de yıllık 3 milyon 700 bin Euro maaş verildi.

Vida'nın gerçek maliyeti ne kadar?

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan 1 milyon 640 bin Euro'luk menajerlik bedeli de hesaplandığında, Vida'nın Beşiktaş'a toplam maliyeti 19 milyon 750 bin Euro. 625 bin liralık faiz cezası da konulduğunda fatura, 20 milyon 415 bin Euro'ya çıkıyor. Bugünkü kurla bunun karşılığı ise 160 milyon 250 bin lira!

Toplam malyieti şöyle bir kez de özet tablo olarak görelim:

VIDA'NIN MALİYETİ

◆ Menajerlik ücreti: 1 milyon 640 bin Euro

◆ İmza parası: 1 milyon 500 bin Euro

◆ Vida'nın 4.5 yıllık maaşı: 16 milyon 650 bin Euro

◆ Vida'ya taahhüt edilen faiz borcu: 625 bin Euro

Vida'nın toplam maliyeti: 20 milyon 415 bin Euro

Beşiktaş formasını 93 maçta giyen 31 yaşındaki Vida, 9 gol atarken 1 de asist yaptı. Oyunca, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Fransa'ya karşı final oynadı. Başarılı bir kupa geçiren ve "50 milyon Euro'luk teklifler var" haberlerine konu olan yıldız savunmacı resmi bir teklif ise gelmemişti.

Çebi yönetimi yüksek maliyetinden ötürü Vida'yı satmak istiyor ancak oyuncunun iyi mukavalesinden ötürü gitmeye pek niyeti yok.(Ajansspor)