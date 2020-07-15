Tecrübeli kaleci Claudio Bravo, ülkesinin basınında çıkan Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi.





37 yaşındaki kaleci, "Neyin yeni kalecisi? Sürekli yanlış haber. Ekim ayından beri maç yayınlamadan abonelerinizden para alıyorsunuz! Saygı gösterin ve doğru haber yapın" dedi. 2016/2017 sezonunun başında tam 18 milyon euroluk bedelle Barcelona'dan Manchester City'ye transfer olan Bravo, bu sezon City ile 18 maça çıktı. Bravo'nun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor.



